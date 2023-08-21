Teoman’dan Necip Fazıl çıkışı

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ROock müziğin önde gelen isimlerinden Teoman, dinleyicilerini şaşırtan bir çalışmaya imza attı. “Kendi Vatanında Parya” adlı bir şarkı hazırlayan ünlü rock’çı, bu eseri Necip Fazıl Kısakürek’e adadığını ve 29 Eylül’de yayınlayacağını açıkladı.

Şarkının duyurusu için uzun bir metin kaleme alan Teoman, “Bir Başkadır” dizisini izlerken yaşadığı “aydınlanmayı” anlattığı paylaşımında, hislerini artık Nâzım Hikmet şiirlerinin değil, “sağ cenahın ünlü şairi” Necip Fazıl Kısakürek’in dizelerinin yansıttığını da dile getirdi.

Teoman’ın Necip Fazıl Kısakürek’e şarkı adaması ve kaleme aldığı bu metin, takipçilerini ikiye böldü.

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle: “Yaşam tarzına, müziğine, dünya görüşüne taban tabana zıt birine şarkı adamak; nasıl bir ikilem bu?”, “Teoman’ın daha çok solcu bir imajı var belki ama ben kesin yargılarla sağ ya da sol görüşü savunduğunu düşünmüyorum. Objektif bakabilen bir insan”, “Sanatçı dediğin toplumun her kesimine seslenebilmeli”.

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KENDİ VATANINDA PARYA

Teoman’ın Instagram hesabından paylaştığı metin şöyle: Aydın, bir gecede birden aydınlandı geçen yıl / Bir Başkadır dizisi yayınlandığında televizyonda / Nuri Bilge’nin Kış Uykusu’nda aydınlanmamış mıydı? / Hayır aydınlanmamıştı, filmi zerre anlamamıştı / Ama zevkten bayılmıştı / 11 dakika alkışlanmıştı NBC’nin filmi Cannes’da / 8 değil, 9 değil, 10 değil, tamı tamına 11 dakika / Önemli olan buydu tabii aydının dünyasında / Nuri’nin onunla t...k geçtiğinin farkına varmamış mıydı filmde? / Hayır varmamıştı, ince söylenince anlamıyordu bazı şeyleri / O yüzden kalın kalın kapkalın söylenince anladı anca Bir Başkadır’da / Peki aydın niye beklemişti aydınlanmak için Bir Başkadır’ı / 15 yaşında anlaması gerekeni, niye anlamıştı 45 yaşında? / Biraz geç değil miydi, 45 yaş geç değil miydi? / Aa, yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi? / Kendi vatanında parya / Yaşamak Bir Orman Gibi’yi söylemiyor şimdi aydın / Onun hislerini anlatan başka biri var / Aa, şimdiye kadar nasıl anlamamış nasıl bir şey diye olmak öteki / A vah vah, yoksa zannettiği kadar zeki ve kültürlü olmayabilir miydi? / Aaa, bakın aydın ve hislerini kim anlatıyor en iyi şimdi / Necip Fazıl Kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ünlü şair ismi / Aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi? / Hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı, vardı yapacak daha önemli işleri / Ah be şimdi geç kaldı, halbuki onu anlatıyordu Necip Fazıl’ın dizeleri / Kendi vatanında parya / Teoman der ki, hiçbir şey için geç değil / Otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla / Sen sen ol, kimseye üstten üstten bakma / Zaten saçma bir şey kendi vatandaşınla kavga / Toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana / Bak sevgi ve mantık böceği oldu, Teoman bile bu yaştan sonra / Türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun / Geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin / Kırma kimseyi, böbürlenme, yapma afra tafra / Yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun / Olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında / Kendi vatanında parya

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Sakarya Türküsü’ne gönderme

Teoman, yeni şarkısının adı “Kendi Vatanında Parya” ile Necip Fazıl Kısakürek’in 1949 yılında yazdığı “Sakarya Türküsü” şiirine gönderme yapıyor. Kısakürek, “Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya/Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!” dizeleriyle hafızalara kazınan bu şiirinde, Sakarya Nehri’nden aldığı ilhamla Türk toplumunun o dönem içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısından kaleme almıştı.