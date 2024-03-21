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Teoman'dan gençlere tavsiye: Çalışın ama kendinizi paralamayın

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#Teoman#Rockçı#Nişantaşı
Teomandan gençlere tavsiye: Çalışın ama kendinizi paralamayın
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:54

Teoman, bu kez gençlere seslendi ve “Biraz çalışın ama kendinizi paralamayın. Çok zengin olmaya çalışmayın. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan sıkılıyor. Arasını bulmalı” dedi. Teoman ayrıca eski yaşam tarzını geride bıraktığını söyledi: “Gece çıkacağıma spora giderim.”

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TEOMAN önceki gün Nişantaşı City’s girişi görüntülendi. “Çalışmayı sevmiyorum” sözlerini yineleyen Teoman, açıklamasına şöyle devam etti: “Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lazım. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. Şimdi menajerimle konuştum. 4 haftalık bir tatilim var. Bundan sonra ayda 4-5 konser vermeliyim ki hayatımızı yaşayalım. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmeyelim.”

Sanatçı, gençlere nasihatlerde de bulundu ve “Gençler sağ olsunlar beni sevdi. Hoşuma gidiyor. Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim, biraz daha rahat yaşıyorum. 15-16 yaşlarında benim bakış açıma geçerlerse hayatları çok kolay olmaz. Önce biraz çalışsınlar. Fakat kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Az ile yetinsinler. Çok kazanacağım diye kendilerini harap etmesinler” ifadelerini kullandı.

GECE ÇIKACAĞIMA SPORA GİDERİM

Eski yıllardaki hızlı yaşantısı hatırlatılan Teoman, “O yılları özlüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gece hayatı bitmedi tabii ama eskisi gibi değil. 30 yaşında insan hayatı farklı görüyor şimdi başka türlü. Gece çıkacağıma spora gitmek daha çekici geliyor. Eski görüntüleri seyrederken çok eğleniyorum. Bir de insanların onlara gülüyor olduğunu görmek hoşuma gidiyor. O zamanlar daha fazla eleştiriliyordum. Geçmişteki videolarda yanlış bir eve girmeye çalışıyorum, bu bana da eğlenceli geliyor.”

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80 YAŞINDA EVLENECEĞİM

Teoman, “Yanınızda birini görecek miyiz?” sorusuna ise esprili bir şekilde “Görmezsiniz artık. Evlendim, çocuğumu yaptım, artık bekarım. Biliyorsunuz 80 yaşında evleneceğim zaten. O zamana kadar gençliğimi yaşayayım. Ondan sonra evlenirim” diye yanıt verdi.

 

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#Teoman#Rockçı#Nişantaşı

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