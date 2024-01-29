Teoman: Rock yıldızlığı lanettir

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Teoman, Emre Yücelen’in YouTube kanalında yayınlanan “Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri” programına konuk oldu.

Teoman, bilinenin çok aksine bir hayatı olduğunu söyledi:

“Herkes beni magazinden dolayı sarhoş gezen ve hiçbir iş yapmayan bir adam olduğumu düşünür. Ancak ben çok çalışkan biriyim. 44 yaşıma geldiğimde müzikten soğumuştum. Rock yıldızlığı biraz da lanettir. Yüksek seviyede yaşadığınız için artık küçük seviyelerden mutluluk duymazsınız. Bu laneti yaşarsınız. O zaman ne bir ailem ne çocuğum vardı. Şu an kendimi rasyonel biri yapmaya çalışıyorum. Benim gibi düşünenlere ayaklarını biraz daha sağlam basmalarını öneriyorum. Benim gibi olmasınlar.”

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ŞEBNEM DELİNİN TEKİDİR

Teoman, seyircilerin Şebnem Ferah hakkındaki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Şebnem Ferah çok sevdiğim, gurur duyduğum bir arkadaşımdır. Mükemmelliyetçidir. Müzikal tarafta inanılmaz derece detaycı, en yüksek performansı sergilemek isteyen ve en iyi şekilde sahneye aktarmak isteyen delinin tekidir. O abartılıdır. Müzikalite olarak en üst sınırda bir seviyeyi ister. Ben öyle değilimdir. Ben eğlenirim. Onun gibi insanların hayatı daha zor oluyor.”