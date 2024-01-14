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Teoman: Orhan Abi’ye saygısızlık yapmam

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#Teoman#Orhan Gencebay#Cem Adrian
Teoman: Orhan Abi’ye saygısızlık yapmam
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 08:27

Teoman önceki gün Bebek’teki Lucca adlı mekândan çıkarken görüntülendi.

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Ünlü rock’çıya Orhan Gencebay’ın “Türk müziği yerli ve milli değerlerden uzaklaşıyor” açıklaması hakkında ne düşündüğü soruldu.

Şarkıcı, “Orhan Abi’yi çok severim. ‘Ben öyle düşünmüyorum’ deyip saygısızlık yapmak istemem. Gençler istediklerini yapmalılar. Bu iş kafana göre takılarak olur. Benim için kurallar yoktur. Başkalarına karışmayı sevmiyorum. Herkes istediğini yapsın” dedi.

Teoman: Orhan Abi’ye saygısızlık yapmam

Daha önce çalışmayı sevmediğini söyleyen Teoman, gündemindeki projeler sorulunca espri yaptı: “Bir roman bitirdim. Cem Adrian’a şarkı yaptım. Mayısta benim de single’ım gelecek. Yanlışlıkla çalışkan oldum!”

 

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#Teoman#Orhan Gencebay#Cem Adrian

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