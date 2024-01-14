Teoman: Orhan Abi’ye saygısızlık yapmam

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Ünlü rock’çıya Orhan Gencebay’ın “Türk müziği yerli ve milli değerlerden uzaklaşıyor” açıklaması hakkında ne düşündüğü soruldu.

Şarkıcı, “Orhan Abi’yi çok severim. ‘Ben öyle düşünmüyorum’ deyip saygısızlık yapmak istemem. Gençler istediklerini yapmalılar. Bu iş kafana göre takılarak olur. Benim için kurallar yoktur. Başkalarına karışmayı sevmiyorum. Herkes istediğini yapsın” dedi.

Daha önce çalışmayı sevmediğini söyleyen Teoman, gündemindeki projeler sorulunca espri yaptı: “Bir roman bitirdim. Cem Adrian’a şarkı yaptım. Mayısta benim de single’ım gelecek. Yanlışlıkla çalışkan oldum!”