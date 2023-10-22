Teoman: 80 yaşından sonra evliliği düşünürüm

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Muhabirlerle sohbet eden 55 yaşındaki şarkıcı, bir süre önce verdiği röportajdaki “Ölümden çok korkuyorum” sözleri hatırlatılınca gülerek yanıt verdi:

“Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor.”

Daha önce 70 yaşından sonra evlenebileceğini söyleyen Teoman, “70 yaş düşüncemi değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşından sonra evliliği düşünmeye başlarım” dedi.

Teoman ilk evliliğini 2012 yılında Ayşe Kaya ile yapmış, Zeyno adında bir kızları bulunan çift 3 yıl sonra boşanmıştı.