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Teoman: 80 yaşından sonra evliliği düşünürüm

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#Teoman#Cihangir#Şarkıcı Teoman
Teoman: 80 yaşından sonra evliliği düşünürüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 14:34

Rock müziğin ünlü ismi Teoman, önceki gece Cihangir’de görüntülendi.

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Muhabirlerle sohbet eden 55 yaşındaki şarkıcı, bir süre önce verdiği röportajdaki “Ölümden çok korkuyorum” sözleri hatırlatılınca gülerek yanıt verdi:

“Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor.”

Daha önce 70 yaşından sonra evlenebileceğini söyleyen Teoman, “70 yaş düşüncemi değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşından sonra evliliği düşünmeye başlarım” dedi.

Teoman: 80 yaşından sonra evliliği düşünürüm

Teoman ilk evliliğini 2012 yılında Ayşe Kaya ile yapmış, Zeyno adında bir kızları bulunan çift 3 yıl sonra boşanmıştı.

 

 

 

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#Teoman#Cihangir#Şarkıcı Teoman

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