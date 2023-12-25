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Teklife ‘hayır’ diyemedim

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#Tarkan#Yılbaşı#Yılbaşı
Teklife ‘hayır’ diyemedim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 08:37

Yılbaşı gecesi sahneye çıkmak için 25 milyon TL alacağı konuşulan Tarkan önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Akşamüstü geldiği bir modaevinde yaklaşık üç saat kalan ünlü yıldız, çıkışta objektifleri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yılbaşı sahnesi için kıyafet provası yapan megastar yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacağını belirtti.

Tarkan “Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim” diye konuştu.

Teklife ‘hayır’ diyemedim

Megastar, sanatçıların çok konuşulan yılbaşı sahne ücretleri hakkındaki soruları ise “Lütfen bu konular şimdi olmaz, sonra konuşalım. Artık gitmem lazım” diyerek yanıtlamak istemedi.

Tarkan ardından kendisini bekleyen VIP aracına binerek oradan hızla uzaklaştı.

 

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#Tarkan#Yılbaşı#Yılbaşı

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