Teklife ‘hayır’ diyemedim

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Akşamüstü geldiği bir modaevinde yaklaşık üç saat kalan ünlü yıldız, çıkışta objektifleri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yılbaşı sahnesi için kıyafet provası yapan megastar yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacağını belirtti.



Tarkan “Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim” diye konuştu.

Megastar, sanatçıların çok konuşulan yılbaşı sahne ücretleri hakkındaki soruları ise “Lütfen bu konular şimdi olmaz, sonra konuşalım. Artık gitmem lazım” diyerek yanıtlamak istemedi.

Tarkan ardından kendisini bekleyen VIP aracına binerek oradan hızla uzaklaştı.