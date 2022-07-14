'Tek'in ikinci yıldızı!

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Türkiye'nin ilk tek kişilik filmi “Tek”in çekimleri başladı. Bu sıradışı filmin tek oyuncusu Tamer Levent iken, setten gelen sürpriz karelerde filmde Aslıhan Güner’in de yer aldığı ortaya çıktı.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, yapımcılığını RJ Yapım ve Ramazan Caboğlu’nun yaptığı filminde Tamer Levent’in oynadığı Profesör Dr. Adem Tek’in vefat eden eşi Doç. Dr. Canan Güler Tek’e Aslıhan Güner hayat verecek.

Ancak Güner, filmde oynamayacak sadece fotoğrafları ve sesiyle yer alacak. Güzel oyuncu, önceki gün bu fotoğrafların çekimi için Maşukiye’deki setteydi. Çekimleri gerçekleştirilen Aslıhan Güner, sonrasında seslendirme için stüdyoya gidecek.

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LEVENT’İN PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR

Filmde Tamer Levent, kendisi gibi akademisyen olan eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan ve şehirden uzaklaşan bir karakteri canlandırıyor. İnsanlara yardım etmek için ‘Acil Psikolojik Destek Hattı’ çağrı merkezini kuran Profesör Dr. Adem Tek karakterini canlandıracak olan 71 yaşındaki usta oyuncunun performansı merakla bekleniyor.