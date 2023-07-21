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Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu!

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#Hakan Altun#Ercan Saatçi#Celil Nalçakan
Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 10:59

Ünlü isimler, tatil adresi olarak Bodrum’u seçti. Gün boyu sahilde dinlenen sanatçılar, akşam da yemekte buluştu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” müzik programının sunucularından Hakan Altun, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atıyor.

Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu



Önceki gün Yalıkavak Serafina’da görüntülenen Altun’a Ercan Saatçi ve Celil Nalçakan eşlik etti. Deniz keyfi yapan Altun ve arkadaş gurubu, mekanın loca kısmına geçerek keyifli dakikalar geçirdi.

Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu

Aynı mekanda sunucu Esra Erol ve eşi Ali Özbir ile karşılaşıp ayaküstü sohbet eden Altun, hasret giderdi. Ardından mekana yanaşan bota binen Altun ve arkadaş gurubu, gözlerden uzaklaştı. Ercan Saatçi de botun dümenine geçti.

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Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu

Eşinin ellerini öptü 

Avukat Çağla Gizem Şahin’le dünya evine giren Ahmet Kural, önceki gün Türkbükü Cennet Koyu’nda görüntülendi.

Düğün sonrası kaldıkları hotelin sahiline inip davetlilere eşlik eden çift, günü arkadaşlarıyla geçirdi.

Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu

Kural, sıcaklara rağmen şapkası ve tişörtünü çıkarmadı. Bikinisinin altına şort giyen Şahin ise denize girmek yerine eşi ve arkadaşlarıyla sohbet etti.

Oturduğu yerde dans eden Şahin’in halleri objektiflere böyle yansıdı. Kural’ın bir ara eşinin ellerinden öpüp gözlerine bakarak bir şeyler anlatması dikkat çekti.

Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu

Sulu doğum günü

Murat Kurşun, Bodrum tatilinde eşi Asena Kurşun’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Kurşun önceki gün Cennet Koyu’na demirledikleri teknesinde eşinin 30’uncu yaşını kutladı. Pasta kesen Kurşun ailesi keyifli dakikalar geçirdi. Asena Kurşun, eşine sulu bir şaka yaptı. Şarkıcıyı iterek suya düşüren Asena Kurşun’a eşinden hemen karşılık geldi. Kurşun da eşini suya itti.

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Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu

Çeşme’de aşk

Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz önceki gün Çeşme’deki Ayayorgi White Beach’te görüntülendi. Birlikte denize giren çift, uzun süre suda kaldı. Denizden ilk çıkan Yıldız, hemen eşini havlu ile sardı. İkili iskelede birbirlerini öpücüklere boğdu. (Deniz BOY)

Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu

Gördüm ve sevdim

Melek Mosso, ekim ayında evlenmeyi planladığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aşk dolu karelerin altına Mosso, “Gittim, gördüm, sevdim” notunu düştü. Sevgililerin vücudundaki dövmeler ise dikkat çekti.

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Tatil zamanı... Arkadaşlar buluştu

 

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#Hakan Altun#Ercan Saatçi#Celil Nalçakan