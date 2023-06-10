Tatil sezonunu açtılar

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KIZ KIZA BARSELONA'YA

İrem Derici, tatil için kız arkadaşlarıyla beraber Barselona’ya gitti. Ünlü şarkıcı teknede bikinisiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada “Kız kıza tatil kalp ben” notuyla paylaştı.

KÜHEYLAN'I İLE TATİLDE

Yaz sezonunu babası Orhan Demirer’le açan Ata Demirer, önceki gün Bodrum açıklarına demirlediği Küheylan isimli teknesinde görüntülendi.

Güne erken saatte başlayan ünlü oyuncu, kahvaltı sonrası balık tutmak için kullandığı zıpkının bakımını yaptı. Ardından şnorkelini takıp kendisini serin sulara bırakan Demirer, yaklaşık 1 saat kaldığı denizde balık olan alanları belirledi.

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Tekneye geri dönüp babasına bilgi veren oyuncu, balıkların yoğunlaştığı bölgeleri eliyle işaret ederek gösterdi. (Umut ÜNVER)

TATİLE DEVAM

Yunanistan'dan ev aldığı konuşulan Demet Özdemir, tatile tam gaz devam ediyor.

İş yorgunluğunu ve boşanma stresini üzerinden atan Demet Özdemir, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

BÜLENT VE ALİ YOLLARDA

Ceyda Düvenci ile boşanma arefesinde olduğu iddia edilen oyuncu Bülent Şakrak, oğlu Ali ile karavan tatilinde. Şakrak, son olarak bu fptpğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

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'BUGÜN DE GÜNEŞİ UĞURLADIK'

Serenay Sarıkaya, tatil fotoğrafını "Bugün de güneşi uğurladıysak çıkalım kardeşim" (Evet en yakın arkadaşım olağanüstü bir fotoğrafçı olduğu için çok şanslıyım)" notu ile paylaştı.