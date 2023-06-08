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Tatil sezonu açıldı, ünlü güzeller plaja indi

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Serenay Sarıkaya#Hazar Ergüçlü
Tatil sezonu açıldı, ünlü güzeller plaja indi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 12:32

Ekranların ünlü güzelleri yaz sezonunu açtı.

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LEOPAR GÜZELLİĞİ

Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği sona eren Demet Özdemir sıkıntılı günlerin stresini tatilde atıyor.

Tatil sezonu açıldı, ünlü güzeller plaja indi

Çekimlerini tamamladıktan sonra arkadaşlarıyla beraber Yunanistan’a giden ünlü oyuncu, tatilden sık sık paylaşım yapıyor. Özdemir son olarak sayfasına leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları mavi kalp ikonuyla ekledi.

ATIN BENİ DENİZLERE!

 Serenay Sarıkaya, başrolünde oynadığı “Alice” müzikalinin sona ermesi ve Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte rol aldığı dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından yorgunluk atmak için soluğu tatilde aldı.

Tatil sezonu açıldı, ünlü güzeller plaja indi

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Güzel oyuncu sahilde verdiği bikinili pozları Instagram’da “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın” notuyla paylaştı.

DENİZ VE GÜNEŞ

 Tatil sezonunu açan bir başka güzel de Hazar Ergüçlü

Tatil sezonu açıldı, ünlü güzeller plaja indi

. Uzun yıllar ilişki yaşadığı Onur Ünlü’den ayrıldıktan sonra müzisyen Kutay Soyocak’la yeni bir aşka yelken açan oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkardığı tatilinin fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

 

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#Demet Özdemir#Serenay Sarıkaya#Hazar Ergüçlü

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