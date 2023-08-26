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Tarkan'dan sultanlara destek

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#Tarkan#A Milli Kadın Voleybol Takımı#2023 CEV Avrupa Şampiyonası
Tarkandan sultanlara destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 08:53

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya’yı 3-0 mağlup etti. ‘Filenin Sultanları’nın mücadelesini Tarkan da tribünlerden izledi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki beşinci ve son maçını Almanya ile Düsseldorf kentindeki Castello Salonu’nda oynadı.

Tarkandan sultanlara destek

Maçı salonda izleyenler arasında Tarkan, NetD CEO’su Samsun Demir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de vardı.

Tarkandan sultanlara destek

“Öp” şarkısını Filenin Sultanları için yeniden uyarlayan Tarkan, bu kez takıma Türk bayraklarıyla destek oldu. Sanatçı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Seyircilerden de büyük ilgi gören Tarkan, yanına gelenlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

 

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#Tarkan#A Milli Kadın Voleybol Takımı#2023 CEV Avrupa Şampiyonası

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