Tarkan'dan sultanlara destek

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki beşinci ve son maçını Almanya ile Düsseldorf kentindeki Castello Salonu’nda oynadı.

Maçı salonda izleyenler arasında Tarkan, NetD CEO’su Samsun Demir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de vardı.

“Öp” şarkısını Filenin Sultanları için yeniden uyarlayan Tarkan, bu kez takıma Türk bayraklarıyla destek oldu. Sanatçı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Seyircilerden de büyük ilgi gören Tarkan, yanına gelenlerle bol bol fotoğraf çektirdi.