Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

Geçtiğimiz aylarda kızı Liya için tütü giyen ve o anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" sözleriyle güldürmüştü...MUTLULUĞU İÇİN MASKARASI DA OLURUM!
Kızının oyununa eşlik etmek için bu kez maske takan Tarkan
, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bu mesajı yazdı:
Tütüler, maskeler filan… :)
Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın😁
Olsun, kızımın mutluluğu için maskarası da olurum icabında
❤️🧿❤️🧿❤️