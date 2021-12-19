Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın

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Geçtiğimiz aylarda kızı Liya için tütü giyen ve o anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" sözleriyle güldürmüştü...

