Tarkan stili

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Fransız Rivierası’nın gözdesi Monaco’nun Monte Carlo şehrinde Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM) tarafından gerçekleştirilen, Monte Carlo Sporting Festival 2023’ün açılışını Chris Isaak gerçekleştirdi.

Tarkan ise festivalin önceki gün yapılan kapanış konserinde sahneye çıktı. Daha önce Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda dört kez konser veren ünlü sanatçı bu kez bir ilke imza attı.

Şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de beğeni toplayan Tarkan modaya el attı ve ilk kez kendi tasarladığı kıyafetlerle sahneye çıktı. Tarkan’ın tasarladığı iki farklı sahne kıyafetini Gökay Gündoğdu hayata geçirdi.