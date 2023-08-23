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Tarkan stili

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan#Monte Carlo Sporting Festival 2023#Monte Carlo
Tarkan stili
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:23

TARKAN, Monaco’nun ünlü kenti Monte Carlo’da Türk rüzgârı estirdi. Megastar, Ricky Martin, Norah Jones, Seal, Sting, Robbie Willams, Mika, Eros Ramazotti gibi dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte Monte Carlo Sporting Festivali’nde yer aldı.

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Fransız Rivierası’nın gözdesi Monaco’nun Monte Carlo şehrinde Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM) tarafından gerçekleştirilen, Monte Carlo Sporting Festival 2023’ün açılışını Chris Isaak gerçekleştirdi.

Tarkan ise festivalin önceki gün yapılan kapanış konserinde sahneye çıktı. Daha önce Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda dört kez konser veren ünlü sanatçı bu kez bir ilke imza attı.

Şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de beğeni toplayan Tarkan modaya el attı ve ilk kez kendi tasarladığı kıyafetlerle sahneye çıktı. Tarkan’ın tasarladığı iki farklı sahne kıyafetini Gökay Gündoğdu hayata geçirdi.

Tarkan stili

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#Tarkan#Monte Carlo Sporting Festival 2023#Monte Carlo

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