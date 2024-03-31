Tarkan muayene sonrası görüntülendi: Turp gibiyim

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Özel bir klinikte yaklaşık üç saat kalarak muayene ve kontrollerini yaptıran ünlü şarkıcıya çıkışta yine yakın koruması eşlik etti.



Tarkan, basın mensuplarının beklediğini fark edince önce klinikten çıkmak istemedi daha sonra otomobilinin gelmesiyle fikrini değiştirdi.

Yüzüne taktığı maskesiyle objektiflere yansıyan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili sorular üzerine “Arkadaşlar kimseden kaçmıyorum. Maşallah turp gibiyim. Bir sorunum yok” diye açıklamada bulundu.

Ünlü isim ardından kliniğin önünde duran otomobiline hızlıca binerek gözden kayboldu.