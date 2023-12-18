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Tarihi bir an benim için... Sezen'e sürpriz yapmak istemiştim ama hiç kolay olmamıştı!

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#Sertab Erener#Uzay Heparı#Sezen Aksu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 17:40

Yıllar önce Sezen Aksu'nun yazdığı ve Uzay Heparı'nın bestelediği 'Sakin Ol' şarkısıyla adını duyuran Sertab Erener arşiv dosyalarını açtı. Sosyal medya hesabından takipçilerini geçmişe götüren Erener, 'Sizinle tanışmaya çok az zaman kalmıştı'  mesajını paylaştı.

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Sertab Erener'in ilk albümünün çıkış şarkısı 'Sakin Ol' Sezen Aksu tarafından yazıldı ve Uzay Heparı tarafından bestelendi.

90'lı yıllarda şöhret basamaklarını hızla çıkan Erener, ardından çok sayıda esere imza attı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir dönem Sezen Aksu'yla da aşk yaşayan ünlü müzisyen Uzay Heparı ile seslendirdikleri şarkının görüntülerini paylaştı.

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'ÇOK TARİHİ BİR AN BENİM İÇİN'

Erener paylaşımının altına, 'O gece Uzay’la beraber ilk kez seslendiriyoruz. Kendime baktığım aynanın sol üst köşesine tutuşturduğum poster ise daha hiç kimsenin bilmediği dinlemediği ve görmediği albümün kapağının ilk baskı örneğidir. Çok tarihi bir andır benim için... Sizinle tanışmaya çok az zaman kalmıştı çünkü.' notunu düştü.

SÖYLEMEK HİÇ KOLAY OLMADI

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Erener aynı geceden başka bir videoyu ise, 'Uzay ile o geceye özel bir de doğum günü şarkısı bestelemiştik. Yıllar sonra şarkıyı Sezen'e sahnede tekrar söyleyerek sürpriz yapmak istemiştim. Ama hiç kolay olmadı.' mesajıyla yayınladı.

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#Sertab Erener#Uzay Heparı#Sezen Aksu

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