Tadilata deniz molası

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Sadece 20 dakika denizde kalan ünlü çift eşyalarını toplayıp tadilatı süren Bodrum’daki yeni evlerini teftişe gitti. Tüm işlerle yakından ilgilenen Bahadır ve Ersoy inşaat halindeki evde çalışanlara yardım da etti. (Umut ÜNVER)

Hünerlerini sergiledi

Merve Oflaz, kite surf yaptığı anların fotoğraflarını paylaştı. Oflaz, Akyaka’da kite surf tahtasının üzerine çıktı. Denizde hünerlerini sergileyen oyuncu, çekildiği pozları sosyal medya hesabından “Uçtu uçtu kite uçtu” notuyla beğeniye sundu.