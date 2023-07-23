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Tadilata deniz molası

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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Merve Oflaz
Tadilata deniz molası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 16:29

Bodrum-Kızılağaç’ta kiraladıkları kulübede doğayla baş başa tatil yapan oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy önceki gün erken saatlerde Yalıçiftlik’te denize girerken görüntülendi.

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Sadece 20 dakika denizde kalan ünlü çift eşyalarını toplayıp tadilatı süren Bodrum’daki yeni evlerini teftişe gitti. Tüm işlerle yakından ilgilenen Bahadır ve Ersoy inşaat halindeki evde çalışanlara yardım da etti. (Umut ÜNVER)

Tadilata deniz molası

Hünerlerini sergiledi

Merve Oflaz, kite surf yaptığı anların fotoğraflarını paylaştı. Oflaz, Akyaka’da kite surf tahtasının üzerine çıktı. Denizde hünerlerini sergileyen oyuncu, çekildiği pozları sosyal medya hesabından “Uçtu uçtu kite uçtu” notuyla beğeniye sundu.

Tadilata deniz molası

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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Merve Oflaz