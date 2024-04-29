Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil'e koştu: Aşk ağır bastı

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Genç çift önceki akşam Yumoş markasının Kanyon Serafina’da verdiği partiye katıldı.

Yiğit Poyraz, “Bu sene yarışmada beklenenin altında bir performans sergiledim. Evimi çok özledim. Burayı çok özledim. Aynı zamanda Yasmin’i de çok özledim. Aşk biraz daha ağır bastı” dedi.

Yasmin Erbil de “Benim için gelmesi iyi oldu ama şaşırdım. Ben sonuna kadar kalır diye düşünüyordum. Yine de döndüğü için mutluyum” diye konuştu.

Askerde sabretmeyi öğrendim

Semicenk, Isparta’da vatani görevini tamamlayıp sahnelere döndü. Şarkıcı, geçen akşam Volkswagen Arena’da konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Semicenk, askerlik dönemi için “Çok keyifli geçti. Güzel anılar biriktirdim. Askerde sabretmeyi ve beklemeyi öğrendim” dedi. Şarkıcı, sosyal medyada gündem olan sakalsız hali için de “Kendimi görünce bir garip hissettim ama alışıyor insan” diye konuştu.

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Dilan’ın ralli heyecanı

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Rally Bodrum başladı. Yarış heyecanına Dilan Çiçek Deniz de dahil oldu.

Co-pilot koltuğuna oturan ünlü oyuncu, yarış öncesi hazırlık aşamasında çekilen karelerini sosyal medyada paylaştı. Deniz’in fotoğraflarını Esquire Türkiye dergisinin konuk yayın yönetmeni Umut Evirgen çekti.

Nazar değdi

Yüz gerdirme operasyonuyla daha genç bir görünüme kavuşan Cenk Eren, bu kez gözü için ameliyat masasına yatacağını söyledi. 58 yaşındaki şarkıcı sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

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“Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü (yarın) çok değerli hocam Prof. Dr. Tunç Ovalı ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla.”

Baran dünya starı olabilir

Tarık Mengüç, müzik dünyasına adım atan oğlu Baran hakkında iddialı konuştu.

Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen Tarık Mengüç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi: “İşletme okudu, derken müzik sektörünü tercih etti. İlk düetini Edis’le ‘Ayyaş’ şarkısında yaptı. Şimdi tek başına söylediği şarkısı da çıktı. Gururluyum.”

Mengüç, “Baran dünya starı olabilir. Dansta iyi, şarkıda iyi. Klipleri de iyi. Karizması yerinde. Piyasayı sallayacak. Ona inanıyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)