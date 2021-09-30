İlayda Şeker, Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimlerden birisi olmuştu. 1994 doğumlu İlayde Şeker, ünlüler takımında yer alan Nevşehirli Survivor İlayda Şeker, performansı ile dikkat çekmişti. Peki, Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
SURVİVOR YARIŞMACISI İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.