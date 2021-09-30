Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 general yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 general yakayı böyle ele verdi#FETÖ
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kâbusun yeni adı: Kovid ağrısıKâbusun yeni adı: Kovid ağrısı#Koronavirus
Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 veya 18 ayda bir aşı..Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 veya 18 ayda bir aşı..#Özlem Türeci
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Kutlu ailesi hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözlerKutlu ailesi hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında?

#İlayda Şeker#İlayda Şeker Kimdir
Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında

Survivor İlayda Şeker, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, yarışmada söylemleri ve performansı ile dikkat çekmişti. Peki, Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

Haberin Devamı

İlayda Şeker, Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimlerden birisi olmuştu. 1994 doğumlu İlayde Şeker, ünlüler takımında yer alan Nevşehirli Survivor İlayda Şeker, performansı ile dikkat çekmişti. Peki, Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

SURVİVOR YARIŞMACISI İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlayda Şeker#İlayda Şeker Kimdir