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Haber Giriş: 11.01.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Survivor Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?

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Survivor Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
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Survivor yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Hanzede Ofluoğlu, eşi Saygın Ofluoğlu ile gündemde yer alıyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi olan Hanzade Ofluoğlu, zaman zaman dile getirmesi dolayısıyla Saygun Ofluoğlu ile gündemde yer alıyor. Peki, Survivor Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Saygun Ofluoğlu, 2010 yılında Hanzade Ofluoğlu ile dünyaevine girmiştir. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünden mezun olan Saygun Ofluoğlu, aynı yıl PepsiCo'da satış müdürü olarak göreve başladı.

2008 yılında Philip Morris firmasında iş geliştirme sorumlusu olarak görev alan Saygun Ofluoğlu, 2012 yılından bu yana Koç Üniversitesi Rams Genel Müdürlüğü'nü üstlenmektedir.

Saygun Ofluoğlu'nun eşi Hanzade Ofluoğlu ise 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade'nin memleketi İzmir'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitim hayatını tamamladı.

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