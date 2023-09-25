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Survivor Anıl Tetik evlendi

Güncelleme Tarihi:

#Anıl Tetik#Mazhar Alanson#Şükrü Özyıldız
Survivor Anıl Tetik evlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 10:09

Anıl Tetik, geçtiğimiz mart ayında kız arkadaşı İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlanmıştı.

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Çift önceki gün ise nikâh masasına oturdu. İkilinin arkadaşları ve ailesi düğününde çekilen mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Survivor Anıl Tetik evlendi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Panikledi

Şükrü Özyıldız önceki gece Bebek’te görüntülendi. Çiçekçiler oyuncunun arabasının üzerine güller döktü. Panikleyen Özyıldız, park yerinden çıkarken öndeki arabaya hafifce çarptı. Oyuncu, daha sonra gaza fazla yüklenince büyük bir kaza da atlattı. Şükrü Özyıldız, arabasını yola çıkarır çıkarmaz oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

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Survivor Anıl Tetik evlendi

Kim ne yapıyorsa yapsın

Önceki gün oğlu Mustafa’yla Zorlu Center’da objektife yansıyan İzzet Yıldızhan, son zamanlarda erkek solistlerin parmaklarına oje sürmesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar sizleri uzaktan gördüğümüzde Mustafa bana, ‘Baba aman bir şey deme ne olur, sade bir röportaj ver’ dedi. Sizin bana sorduğunuz soruya bak. Benim artık tüm fikirlere saygım var, kim ne yapıyorsa yapsın, oldu mu...”

Survivor Anıl Tetik evlendi

Özkan hep bizimle

Temmuz ayında yapılması planlanan, ancak Özkan Uğur’un vefatı nedeniyle ertelenen MFÖ konseri
önceki akşam Üsküdar Meydanı’nda gerçekleşti.

Survivor Anıl Tetik evlendi

Mazhar Alanson gecede grubun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, 55 yıllık dostu Özkan Uğur’u andı: “Çok erken oldu, böyle olmamalıydı. Hep bizimle olacak.” (Sayit DURMAZ)

 

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#Anıl Tetik#Mazhar Alanson#Şükrü Özyıldız

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