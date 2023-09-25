Survivor Anıl Tetik evlendi

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Çift önceki gün ise nikâh masasına oturdu. İkilinin arkadaşları ve ailesi düğününde çekilen mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Panikledi

Şükrü Özyıldız önceki gece Bebek’te görüntülendi. Çiçekçiler oyuncunun arabasının üzerine güller döktü. Panikleyen Özyıldız, park yerinden çıkarken öndeki arabaya hafifce çarptı. Oyuncu, daha sonra gaza fazla yüklenince büyük bir kaza da atlattı. Şükrü Özyıldız, arabasını yola çıkarır çıkarmaz oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

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Kim ne yapıyorsa yapsın

Önceki gün oğlu Mustafa’yla Zorlu Center’da objektife yansıyan İzzet Yıldızhan, son zamanlarda erkek solistlerin parmaklarına oje sürmesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar sizleri uzaktan gördüğümüzde Mustafa bana, ‘Baba aman bir şey deme ne olur, sade bir röportaj ver’ dedi. Sizin bana sorduğunuz soruya bak. Benim artık tüm fikirlere saygım var, kim ne yapıyorsa yapsın, oldu mu...”

Özkan hep bizimle

Temmuz ayında yapılması planlanan, ancak Özkan Uğur’un vefatı nedeniyle ertelenen MFÖ konseri

önceki akşam Üsküdar Meydanı’nda gerçekleşti.

Mazhar Alanson gecede grubun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, 55 yıllık dostu Özkan Uğur’u andı: “Çok erken oldu, böyle olmamalıydı. Hep bizimle olacak.” (Sayit DURMAZ)