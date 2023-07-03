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Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu!

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#Oğuzhan Koç#Ala Tokel#Demet Özdemir
Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 11:31

Demet Özdemir’le 8 aylık evliliği geçen mayısta sona eren Oğuzhan Koç, Alaçatı’da internet fenomeni Ala Tokel’le objektife yansıdı.

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İkili gündüz saatlerinde aynı araçta görüntülendi. Akşam da arkadaşlarıyla beraber yemeğe çıkan Koç ile Tokel samimi halleriyle dikkat çekti.

Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel'in birlikte görüntülenmesi "Oğuzhan, Demet'i çabuk unuttu" yorumlarına neden oldu.

Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu

5 yıl rötarlı düğün

Şevket Çoruh, 5 yıl önce evlendiği Özge Turna’yla düğün yaptı. Beykoz’daki Rita Çiftlik’te gerçekleşen düğüne çiftin 3 yaşındaki çocukları Turna ile Çoruh’un ilk evliliğinden olan 26 yaşındaki kızı Gülenay da katıldı.

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Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu

Aşk tatili

Merve Oflaz’la ilişkisi bittikten sonra Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, bayram tatilini sevgilisiyle Fethiye’de geçirdi. Çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla da gözler önüne serdi.

Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu

Çocuklar için eğlence zamanı

Futbolcu Olcay Şahan, çocuklarını önceki gün Galataport İstanbul’daki Hupalupa Go Festivali’ne götürdü. Sorular üzerine 1 yıl daha futbol oynayıp daha sonra jübile yapacağını açıklayan Şahan, “Bir gün Beşiktaş’a hoca olarak döneceğim, bu benim en büyük hayalim” dedi. (Behlül AYDIN)

Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu

Yol yorgunları

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Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu

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#Oğuzhan Koç#Ala Tokel#Demet Özdemir

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