Sürpriz ikili... Demet’i çabuk unuttu!

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İkili gündüz saatlerinde aynı araçta görüntülendi. Akşam da arkadaşlarıyla beraber yemeğe çıkan Koç ile Tokel samimi halleriyle dikkat çekti.

5 yıl rötarlı düğün

Şevket Çoruh, 5 yıl önce evlendiği Özge Turna’yla düğün yaptı. Beykoz’daki Rita Çiftlik’te gerçekleşen düğüne çiftin 3 yaşındaki çocukları Turna ile Çoruh’un ilk evliliğinden olan 26 yaşındaki kızı Gülenay da katıldı.

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Aşk tatili

Merve Oflaz’la ilişkisi bittikten sonra Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, bayram tatilini sevgilisiyle Fethiye’de geçirdi. Çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla da gözler önüne serdi.

Çocuklar için eğlence zamanı

Futbolcu Olcay Şahan, çocuklarını önceki gün Galataport İstanbul’daki Hupalupa Go Festivali’ne götürdü. Sorular üzerine 1 yıl daha futbol oynayıp daha sonra jübile yapacağını açıklayan Şahan, “Bir gün Beşiktaş’a hoca olarak döneceğim, bu benim en büyük hayalim” dedi. (Behlül AYDIN)

Yol yorgunları

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy geçen gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüntülendi. Bayram tatilini Atina’da geçirdiklerini söyleyen Bahadır, “Kısa bir tatil yaptık. Her şey çok güzeldi. Şimdi yol yorgunuyuz” dedi. (Sayit DURMAZ)

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