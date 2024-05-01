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Sürpriz ikili... Aşk sorusu ortamı gerdi!

Güncelleme Tarihi:

#Buse Meral#Adı Aras Bulut İynemli#Cadı
Sürpriz ikili... Aşk sorusu ortamı gerdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 08:54

Adı Aras Bulut İynemli’yle anılan oyuncu Buse Meral, “Cadı” filmini anlatmak için katıldığı programda aşk soruları karşısında gerildi.

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SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞİYORLAR

Meslektaşı Bige Önal’la 7 yıl süren ilişkisi geçen sene sona eren Aras Bulut İynemli’nin adı bir süredir başka bir oyuncuyla; Buse Meral’le anılıyor.

Sosyal medya hesaplarında birbirini takibe alan ikili dedikodularla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sürpriz ikili... Aşk sorusu ortamı gerdi

HER ŞEY ÇOK KEYİFLİ

Cadı” filmini tanıtmak için Birsen Altuntaş’ın YouTube programına konuk olan Buse Meral’e “Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?” sorusu yöneltildi.

Sürpriz ikili... Aşk sorusu ortamı gerdi

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Gerilen oyuncu, “Filmle ilgili konuşmak istiyorum” dedi. Meral, Aras Bulut İynemli’yle ilgili sorular gelmeye devam edince de “Güzel. Her şey çok keyifli şu an. Mutluyum” demekle yetindi.

 

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#Buse Meral#Adı Aras Bulut İynemli#Cadı

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