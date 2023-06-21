Sürpriz buluşma... Sadece arkadaşız!

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Oğulcan Engin, uzun zamandır aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner’den geçen aylarda ayrılmıştı.

Bu ayrılığın sebebi olaraksa Engin’in İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan önceki akşam Akaretler W İstanbul’da birlikte eğlendi.

Mekanın ayrı ayrı kapılardan çıkan ikili, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.

İkilinin, mekan içinde el ele ve sarmaş dolaş olduğu öğrenildi. Oyuncu, çıkışta Engin hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Arkadaşlar Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız. Çok yorgunum, çekimden geliyorum. Arkadaşlarımı gördüm şimdi evime gidiyorum.”

Oğulcan Engin ise mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı.

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