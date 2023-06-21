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Sürpriz buluşma... Sadece arkadaşız!

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#Oğulcan Engin#İlayda Alişan#Miray Daner
Sürpriz buluşma... Sadece arkadaşız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 08:48

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan önceki akşam bir mekanda birlikte samimi bir şekilde eğlendi. Ayrı ayrı mekanı terk eden ikiliden Alişan, sadece arkadaş olduklarını söyledi.

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Oğulcan Engin, uzun zamandır aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner’den geçen aylarda ayrılmıştı.

Bu ayrılığın sebebi olaraksa Engin’in İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan önceki akşam Akaretler W İstanbul’da birlikte eğlendi.

Sürpriz buluşma... Sadece arkadaşız

Mekanın ayrı ayrı kapılardan çıkan ikili, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.

İkilinin, mekan içinde el ele ve sarmaş dolaş olduğu öğrenildi. Oyuncu, çıkışta Engin hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Arkadaşlar Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız. Çok yorgunum, çekimden geliyorum. Arkadaşlarımı gördüm şimdi evime gidiyorum.”

Oğulcan Engin ise mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı.

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Sürpriz buluşma... Sadece arkadaşız

 

 

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#Oğulcan Engin#İlayda Alişan#Miray Daner

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