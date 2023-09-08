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Süperstar'dan Harbiye çıkarması!

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#Ajda Pekkan#Süperstar Ajda Pekkan#Süperstar
Süperstardan Harbiye çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 09:33

Türkiye turnesine hız kesmeden devam eden Ajda Pekkan, sonbaharda İstanbullularla buluşacak. KerkiSolfej’in organizasyonuyla 16 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek olan sanatçı, yoğun talep üzerine 17 Ekim’de de sahnede olacak.

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Sanatçı en güzel şarkılarını hayranlarıyla seslendirecek.

Turnesi yoğun ilgiyle karşılanan Ajda Pekkan’ın biletleri günler öncesinden tükendi.

KerkiSolfej de Ajda Pekkan’ın muhteşem sahnesiyle Harbiye sezonunu kapatacak.

Süperstardan Harbiye çıkarması

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