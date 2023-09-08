Süperstar'dan Harbiye çıkarması!

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Türkiye turnesine hız kesmeden devam eden Ajda Pekkan, sonbaharda İstanbullularla buluşacak. KerkiSolfej’in organizasyonuyla 16 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek olan sanatçı, yoğun talep üzerine 17 Ekim’de de sahnede olacak.
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Sanatçı en güzel şarkılarını hayranlarıyla seslendirecek.
Turnesi yoğun ilgiyle karşılanan Ajda Pekkan’ın biletleri günler öncesinden tükendi.
KerkiSolfej de Ajda Pekkan’ın muhteşem sahnesiyle Harbiye sezonunu kapatacak.