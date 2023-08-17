Süperstar Ajda Pekkan'ın şarkıları Boğaz'da yankılandı

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AJDA AŞKI KURUÇEŞME’Yİ SARDI
Ajda Pekkan’ın yoğun istek üzerine dördüncü kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. Yıllardır zirvenin tek sahibi olan Süperstar, ‘Ah Ne Varsa’ şarkısıyla konserin startını verdi.
Yıllara meydan okuyan şarkılarının yanı sıra tarzıyla da her zaman ikon olan Pekkan, cesur ve iddialı sahne kostümüyle farkını bir kez daha ortaya koydu.
Sevenleriyle dertleşen Pekkan, “Bu gece birbirimize soru sorsak, cevap versek…Çünkü o kadar çok özledim ki sizlerle sohbet etmeyi. Sizleri seviyorum.” sözlerine yer verdi.
Dünden bugüne kült olmuş parçalarıyla Kuruçeşme’de ışıldayan ünlü sanatçı, ‘Moda Yolunda’, ‘Milyonzade’ şarkılarıyla Yeşilçam’a götürdü, nostalji rüzgarları estirdi.‘Vitrin’, ‘Yakar Geçerim’ ile de eğlenceyi doruklara çıkardı.