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Süperstar Ajda Pekkan ameliyat oldu

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#Ajda Pekkan#Süperstar#Ameliyat
Süperstar Ajda Pekkan ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 14:29

SÜPERSTAR Ajda Pekkan ameliyat masasına yattı.

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Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken ünlü sanatçı 3 gün önce Amerikan Hastanesi’nde sağ omzundan operasyon geçirdi.

Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü yıldız 3 hafta boyunca fizik tedavi görecek.

Ajda Pekkan, Magazinsortie.com’a, iki yıl önce evinde düşüp kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu söyledi. Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ifade eden Pekkan, “Ağrılarım artınca, doktorum Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

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#Ajda Pekkan#Süperstar#Ameliyat

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