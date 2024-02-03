Süperstar Ajda Pekkan ameliyat oldu

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Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken ünlü sanatçı 3 gün önce Amerikan Hastanesi’nde sağ omzundan operasyon geçirdi.

Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü yıldız 3 hafta boyunca fizik tedavi görecek.

Ajda Pekkan, Magazinsortie.com’a, iki yıl önce evinde düşüp kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu söyledi. Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ifade eden Pekkan, “Ağrılarım artınca, doktorum Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.