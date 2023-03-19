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Süpermen Antalya’da

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#Guy Ritchie#Henry Cavill#Alan Ritchson
Süpermen Antalya’da
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 13:43

İngiliz yönetmen Guy Ritchie, 3 yıl sonra yeniden “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” filmi için Antalya’da set kurdu.

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II. Dünya Savaşı’nı konu alan filmin başrollerinde “Süpermen” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Henry Cavill, Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Babs Olusanmokun ve Eiza Gonzales yer alıyor.

Henry Cavill geçen gün sosyal medya hesabından setten bir fotoğraf paylaştı. Ünlü yönetmen de bu anları “Savaşa gidiyoruz” notuyla beğeniye sundu.

Süpermen Antalya’da

Filmin çekimlerinin büyük bölümü Antalya EXPO’nun botanik parkı başta olmak üzere şehrin birçok alanında gerçekleştiriliyor.

Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklıyor. Film çekimleri ise nisanda son bulacak.

 

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#Guy Ritchie#Henry Cavill#Alan Ritchson

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