Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda: Soyadını taşımaktan onur duydum!

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Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da hayatını kaybetti.

Unutulmaz projelere imza atan Yıldızoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Suna Yıldızoğlu da eski eşini andı.

İki yıl süren evliliğin ardından boşanan ikilinin dostlukları yıllar boyu devam etti.

Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun vefat haberini alınca büyük acı yaşadı.

'SOYADINI TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUM'

Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü; 'İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın.'

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CENAZESİ YARIN

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesi yarın öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak, ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 28 Mayıs 1933’te İstanbul Yeşilköy’de doğdu. 1955 yılında askerliğini yedek subay olarak yapan Yıldızoğlu ardından İstanbul kambiyosunda döviz komiseri oldu. Tesadüfen Muhsin Ertuğrul tarafından çağrıldığı oyunculuk seçmelerinde beğenilince Yıldızoğlu için yeni bir dönem başladı. Yıldızoğlu 1976 yılında Suna Yıldızoğlu ile nikâh masasına oturdu. Çift 2 yıl evli kaldı. Haldun Taner’in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser gibi yardımcı rollerde oynadı. Tiyatroyu 2015 yılına kadar sürdüren usta oyuncu 300’ü aşkın film ve 1986’dan sonra ‘Selena’, ‘Çiçek Taksi’ gibi birçok televizyon dizilerinde rol aldı.