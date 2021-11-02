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Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya sonrası biyografisi ile gündemde

#Sultan San#Sultan San Kimdir#Sultan San Nereli
Sultan San kimdir Hasan Can Kaya sonrası biyografisi ile gündemde

Sultan San, ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile yaşadığı ayrılığın ardından araştırılan isim olmaya başladı. Hasan Can Kaya ile uzun süredir birliktelik yaşayan Sultan San, daha önce farklı projelerde yer almıştı. Peki, Sultan San kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Hasan Can Kaya ile ilişki yaşayan Sultan San son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kaya'nın bir dönem sürekli olarak adından söz ettiği Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı. Peki, Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

HASAN CAN KAYA’NIN SEVGİLİSİ SULTAN SAN KİMDİR?

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Çocuk Show

5er Beşer

İnsanlar Alemi

Can Dostlar

Konuşanlar

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Hasan Can Kaya programda Sultan San'ın katkısını da bir röportajında şu sözlerle dile getiriyor. "Sultan'ın ısrarıyla benim yazdığım diğer projelerden birisi olan Konuşanlar'ı çekmeye karar verdik. Konuşanlar'ın tutmasının sebebi de format hem bizden, hem özgün. Biz de çok eğleniyoruz çekimlerde. O enerji de seyircilere geçiyor diye düşünüyorum." Sultan San ayrıca Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'nın da eski sevgilisidir.

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