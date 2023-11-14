Sosyal medya hesabından açıkladı... Gerçek, ilişki bitince ortaya çıktı!

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Ünlü piyanist Fazıl Say uzun yıllar sevgili olduğu Ece Dağıstan ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift üç yıl süren evliliğin ardından sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

Mahkemeye el ele giden ikili ayrılığın ardından da duruşmadan el ele ayrılmıştı.

Ünlü piyanistin sekiz aydır Güneş Altunkaş ile birlikte olduğu ilişkisi bitince ortaya çıktı.

Sessiz sedasız başlayan ilişki sekiz ayda bitti. Altunkaş, yaptığı açıklamada kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle ilişkisini noktaladığını duyurdu:

"Sevgili dostlarım,

Bugüne kadar özel hayatımı sosyal medyada pek paylaşan biri olmadım ancak çoğunuz tarafından bilinen gözler önünde rahatlıkla yaşadığımız bir özel hayatım vardı.

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Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimizi bitirme kararı almış bulunmaktayım. İlk defa böyle bir durumu sizlerle paylaşmamın nedeni ise ailece bir süreçten geçtiğimiz ve tek odağımın bu süreçte kardeşimin sağlığı ve tedavisi olduğu için 8 ayımızı gören, bilen dostlarımız ve sevenlerimizdir.

Herkesin yolu açık olsun!

Sizlerden tek ricam şudur ki bu kişi ile ilgili bundan sonra lütfen bana mesaj atmamanız.

Her birinize güzel bir gün dilerim!

Sevgiler..."