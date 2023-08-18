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Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde

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#Şoray Uzun#Mauro Icardi#Berrak Tüzünataç
Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 10:52

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Çeşme’de tatilde yapan Şoray Uzun, kaldıkları Boyalık Beach Hotel’in görüntülendi.

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Oyuncu, eşi Elçin Uzun, çocukları Kaan, Okan ve Selimcan ile denizde su savaşı yaptı. Geçen günlerde 25’inci evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. (Deniz BOY)

Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde

Yazın bitmesine sayılı günler kala, ünlüler tatile son sürat devam ediyor. İşte objektiflere yansıyanlar...

ŞAPKASIZ YÜZMEM

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz önceki Çeşme’deki özel bir plajda eşi Melis Ülken ile görüntülendi. Akşam üzeri geldiği sahilde denize giren Özoğuz’un şapka ile yüzmesi dikkat çekti.

Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde

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Şarkıcı, bir ara şapkasını eşine atarak suda eğlenceli anlar yaşadı. İkili daha sonra şezlonglarına geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)

MEÇHUL GENÇ, KAYALI'NIN OĞLU ÇIKTI

Berrak Tüzünataç’ın geçen gün Çeşme tatilinde birlikte görüntülendiği erkeğin kimliği belli oldu. Tüzünataç, Çiğdem Kayalı’nın oğlu Sinan Akın’la tatil yapıyor.

Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, tatiline Çeşme’de devam ediyor. Oyunu geçen gün ise bir erkek arkadaşıyla denize girip güneşlenirken görüntülenmiş ve yanındakinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Tüzünüataç’ın yanında görüntülenen kişinin cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Çiğdem Kayalı’nın oğlu Sinan Akın olduğu ortaya çıktı.

Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde

Sinan Akın, Kayalı’nın 1989 yılında boşandığı Ercan Akın’dan olan oğlu, Lal Denizli’nin de üvey abisi.

ALTIN SAATLER

Çağla Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile Çeşme tatiline devam ediyor. Ünlü isim, kumsalda yürürken oğullarıyla birlikte pozlar verdi.

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Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde

Şıkel, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına “Altın saatler” diye yazdı. Ünlü ismin kaslı vücudu dikkat çekerken pozlarına adeta beğeni yağdı.

 

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#Şoray Uzun#Mauro Icardi#Berrak Tüzünataç

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