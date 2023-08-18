Şoray Uzun eşi ve çocuklarıyla tatilde

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Oyuncu, eşi Elçin Uzun, çocukları Kaan, Okan ve Selimcan ile denizde su savaşı yaptı. Geçen günlerde 25’inci evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. (Deniz BOY)

Yazın bitmesine sayılı günler kala, ünlüler tatile son sürat devam ediyor. İşte objektiflere yansıyanlar...

ŞAPKASIZ YÜZMEM

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz önceki Çeşme’deki özel bir plajda eşi Melis Ülken ile görüntülendi. Akşam üzeri geldiği sahilde denize giren Özoğuz’un şapka ile yüzmesi dikkat çekti.

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Şarkıcı, bir ara şapkasını eşine atarak suda eğlenceli anlar yaşadı. İkili daha sonra şezlonglarına geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)

MEÇHUL GENÇ, KAYALI'NIN OĞLU ÇIKTI

Berrak Tüzünataç’ın geçen gün Çeşme tatilinde birlikte görüntülendiği erkeğin kimliği belli oldu. Tüzünataç, Çiğdem Kayalı’nın oğlu Sinan Akın’la tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, tatiline Çeşme’de devam ediyor. Oyunu geçen gün ise bir erkek arkadaşıyla denize girip güneşlenirken görüntülenmiş ve yanındakinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Tüzünüataç’ın yanında görüntülenen kişinin cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Çiğdem Kayalı’nın oğlu Sinan Akın olduğu ortaya çıktı.

Sinan Akın, Kayalı’nın 1989 yılında boşandığı Ercan Akın’dan olan oğlu, Lal Denizli’nin de üvey abisi.

ALTIN SAATLER

Çağla Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile Çeşme tatiline devam ediyor. Ünlü isim, kumsalda yürürken oğullarıyla birlikte pozlar verdi.

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Şıkel, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına “Altın saatler” diye yazdı. Ünlü ismin kaslı vücudu dikkat çekerken pozlarına adeta beğeni yağdı.