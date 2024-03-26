‘Şoray Kanunları’nı bu filmde feshettim

Haberin Devamı

TÜRK sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, usta oyuncu Müjdat Gezen’in YouTube’ta yayınlanan ‘Bizim Ev’ adlı programına konuk oldu. Şoray Kanunları’yla tanınan usta oyuncu programda samimi açıklamalarda bulundu. Şoray, 1981 yapımı ‘Ah Güzel İstanbul’ filmi için kendisine gelen teklifi sevişme sahnesi nedeniyle reddetmek zorunda kaldığını söyledi.



AĞLAYARAK ‘YAPAMAM’ DEDİM



Filmin senaryosuna bayıldığını söyleyen sanatçı, rolü Müjde Ar’a kaptırdığını itiraf etti: “Filmin yönetmeni Ömer Kavur, Levent’teki evime dört defa geldi. ‘Ne olur Türkan Hanım bu rolü oynayın’ diye. O kadar güzel bir senaryo ki. Bayılıyorum senaryoya, öleceğim oynamak için. Ama bir sahne var, Kadir İnanır’la inanılmaz bir sevişme sahnesi. ‘Ben bu nasıl yapayım Ömer Bey, yapamam’ diyorum. Ağlıyorum oynayamayacağım diye. Ve sonra Müjde Ar oynadı ve o filmle patladı. Ve iyi de oldu. Müjde Ar diye arkadaşımız çıktı, çok severim.

Haberin Devamı



Türkan Şoray, 1983 yılında Cihan Ünal’la başrolü paylaştığı ‘Mine’ filmindeki sevişme sahnesi çekilirken yaşadığı zor anları anlattı: “O sahne çekilirken yönetmenimiz Atıf Yılmaz’a ‘İçimden öldüreceğim seni. Hadi tamam artık bitir’ diyordum.”



Daha sonra Müjde, kadının cinsel özgürlüğünü ön plana alan filmler yapmaya başladı. Kadın özgürlüğü üzerine çok konuşulmaya başlandı, kadın dernekleri kuruldu. Kadın dergileri çıkmaya başladı.”



ÇAĞA UYMAM LAZIMDI



Türkan Şoray sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle bir dönemde benim hâlâ kenarda oturup ‘hayır ben öpüşmem’ demem olur mu? Çağa uymam lazım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ondan sonra Atıf Yılmaz’ın ‘Mine’ diye kadın özgürlüğünü anlatan filmi vardı. ‘Mine’de bütün mesele bir sahne var oraya geliyor. Mine karakterini delirtiyorlar çevresindeki erkekler, ‘onla oldun bizle de ol filan’ diye. Baskı maskı derken kadın, yazarın evine gidiyor. ‘Seninle beraber olmak istiyorum’ diyor. Ondan sonra müthiş bir sevişme sahnesi var. Sevişme sahnesi çekildi. Türkan Şoray Kanunları’nı kendiliğinden feshettik.” Usta sanatçı, Gezen’in “Yazarı kim oynuyordu?” diye sorması üzerine bombayı patlattı: “Ondan sonra kocam oldu” dedi. Türkan Şoray, bu filmde başrolü paylaştığı Cihan Ünal ile 1983 yılında evlendi.

Haberin Devamı