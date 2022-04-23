Songül Öden: Zübeyde Hanım'ı gururla oynayacağım

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SONGÜL Öden önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşan ünlü oyuncu, çıkışta muhabirleri görünce panikledi.

“Koşa koşa geldiniz, ödüm koptu” diyerek sitem eden Öden, ayaküstü soruları yanıtladı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel çekilecek “Atatürk” dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Songül Öden, Disney Plus’ta yayınlanacak projede Zübeyde Hanım’a hayat vereceğini söyledi.

Hazırlıkların sürdüğünü dile getiren oyuncu, “Gizlilik sözleşmesi gereği çok detay veremiyorum ama büyük bir gururla oynayacağımı söyleyebilirim. Provalarımız devam ediyor” dedi. Dizide Atatürk rolünü ise genç kuşağın başarılı isimlerinden Aras Bulut İynemli canlandıracak.