Doğum öncesi yeni ev

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2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan oyuncu Songül Öden, ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Kızı için hazırlıklara başlayan Öden, doğuma günler kala ev değiştirdi.





Kedilerinin yeni düzene alışmakta zorlandığından bahseden ünlü oyuncu evinden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.





HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

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HANDE'NİN KALESİ

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, ev halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Erçel'in paylaşımları kısa sürede 700 bine yakın beğeni aldı.

Hande Erçel'in zaman zaman fotoğraflarını paylaştığı ve iki köpeği ile birlikte yaşadığı Beykoz Konakları'ndaki evinde toprak tonları hakim.

Konforun ön planda tutulduğu evin duvarlarını büyük tablolar süslüyor.

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda mutfakta çekilen fotoğrafını "Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi" notuyla paylaşmıştı.

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BÜTÜN ŞEHİR AYAKLARININ ALTINDA

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

ZEKERİYAKÖY'DE LÜKS VİLLA

2021 ekim ayında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy'deki evlerinin kapılarını ilk kez açtı.

Çifti, muhteşem villarında ziyaret eden Mert Vidinli görüntüleri Youtube kanalında yayınladı.

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Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in ayrılırken kendisine bıraktığı evlerden biri olan lüks villayı düğün hediyesi olarak oğluna verdi.

Yeşillikler içinde yer alan ve kendisine ait bahçesi bulunan villa 4 kattan oluşuyor.

Bahçesinde özel havuzu ve taş fırını olan villanın içinde İdo Tatlıses'in müzik çalışmaları için hazırlanan bir de stüdyo var.

Yasemin Şefkatli, evin dekorasyonuyla bizzat ilgilendi.

Bahçenin stüdyo tarafında kalan kısmı garaj olarak kullanılıyor. İdo Tatlıses'in günlük kullandığı otomobillerin yanı sıra konsere giderken kullandığı araçlar da burada yer alıyor.

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CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.





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Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!



Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.





Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.





Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN



Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.





Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA



Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.





Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ



Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.





Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.





Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.