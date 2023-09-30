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Doğum öncesi yeni ev

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Evleri#Songül Öden#Hande Erçel
Doğum öncesi yeni ev
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 15:41

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu, doğuma günler kala ev değiştirdi.

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2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan oyuncu Songül Öden, ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Kızı için hazırlıklara başlayan Öden, doğuma günler kala ev değiştirdi. 

Doğum öncesi yeni ev

Kedilerinin yeni düzene alışmakta zorlandığından bahseden ünlü oyuncu evinden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. 

Doğum öncesi yeni ev

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

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HANDE'NİN KALESİ

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, ev halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Doğum öncesi yeni ev

Erçel'in paylaşımları kısa sürede 700 bine yakın beğeni aldı.

Doğum öncesi yeni ev

Hande Erçel'in zaman zaman fotoğraflarını paylaştığı ve iki köpeği ile birlikte yaşadığı Beykoz Konakları'ndaki evinde toprak tonları hakim.

Doğum öncesi yeni ev

Konforun ön planda tutulduğu evin duvarlarını büyük tablolar süslüyor.

Doğum öncesi yeni ev

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda mutfakta çekilen fotoğrafını "Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi" notuyla paylaşmıştı.

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Doğum öncesi yeni ev

 

BÜTÜN ŞEHİR AYAKLARININ ALTINDA

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Doğum öncesi yeni ev

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

Doğum öncesi yeni ev

ZEKERİYAKÖY'DE LÜKS VİLLA 

2021 ekim ayında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy'deki evlerinin kapılarını ilk kez açtı.

Çifti, muhteşem villarında ziyaret eden Mert Vidinli görüntüleri Youtube kanalında yayınladı.

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Doğum öncesi yeni ev

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in ayrılırken kendisine bıraktığı evlerden biri olan lüks villayı düğün hediyesi olarak oğluna verdi.

Yeşillikler içinde yer alan ve kendisine ait bahçesi bulunan villa 4 kattan oluşuyor.

Doğum öncesi yeni ev

Bahçesinde özel havuzu ve taş fırını olan villanın içinde İdo Tatlıses'in müzik çalışmaları için hazırlanan bir de stüdyo var.

Doğum öncesi yeni ev

 Yasemin Şefkatli, evin dekorasyonuyla bizzat ilgilendi.

Doğum öncesi yeni ev

Bahçenin stüdyo tarafında kalan kısmı garaj olarak kullanılıyor. İdo Tatlıses'in günlük kullandığı otomobillerin yanı sıra konsere giderken kullandığı araçlar da burada yer alıyor.

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Doğum öncesi yeni ev

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

Doğum öncesi yeni ev

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.

Doğum öncesi yeni ev


Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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YENİ MANZARAM BU!

Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

Doğum öncesi yeni ev


Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.

Doğum öncesi yeni ev


Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN

Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.

Doğum öncesi yeni ev


Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

Doğum öncesi yeni ev


Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ

Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor. 

Doğum öncesi yeni ev


Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. 

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.

Doğum öncesi yeni ev


Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.

 

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#Ünlülerin Evleri#Songül Öden#Hande Erçel

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