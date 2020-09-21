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Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Sonbahar renkleri hangileri? Sonbahar renkleri modasında öne çıkan renkler

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Sonbahar renkleri hangileri? Sonbahar renkleri modasında öne çıkan renkler
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Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte gözler yeni sezonun modasına çevrildi. Tüvit takımların, ekoselerin, blazer ceketlerin dolaplardan çıkmaya başladığı sonbahar ayında bazı renkler de ön plana çıkıyor. Peki, sonbahar renkleri hangileri?

Havaların soğumasıyla birlikte cıvıl cıvıl yaz renkleri yerini sonbahar renklerine bıraktı. Hem kıyafet hem de dekorasyon modasına sonbahar renkleri ön plana çıkıyor. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl sonbahar renk trendleri hem canlı renklerden hoşlananları hem de minimal tonları sevenlere hitap ediyor. Peki, sonbahar renkleri hangileri?

Sonbahar renkleri hangileri?

Zümrüt Yeşili
Hardal sarısı
Haki Yeşili
Lacivert
Kırmızı
Ördek mavisi
Zeytin yeşili
Bordo
Kiremit rengi
Turuncu
Boz Rengi
Tarçın, Kiremit Tonları

 

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