Sonbahar renkleri hangileri? Sonbahar renkleri modasında öne çıkan renkler

Havaların soğumasıyla birlikte cıvıl cıvıl yaz renkleri yerini sonbahar renklerine bıraktı. Hem kıyafet hem de dekorasyon modasına sonbahar renkleri ön plana çıkıyor. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl sonbahar renk trendleri hem canlı renklerden hoşlananları hem de minimal tonları sevenlere hitap ediyor. Peki, sonbahar renkleri hangileri?



Sonbahar renkleri hangileri?



Zümrüt Yeşili

Hardal sarısı

Haki Yeşili

Lacivert

Kırmızı

Ördek mavisi

Zeytin yeşili

Bordo

Kiremit rengi

Turuncu

Boz Rengi

Tarçın, Kiremit Tonları