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Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru?

Güncelleme Tarihi:

#Estetik Yaptıran Ünlüler#Ebru Şahin#Büşra Pekin
Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 10:34

Ünlü oyuncu katıldığı davetten fotoğrafları paylaştı, görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

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Geçtiğimiz yaz Cedi Osman ile nikah masasına oturan Ebru Şahin, önceki akşam katıldığı davetten fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 

Alışılmışın aksine kıvırcık saçlarını düzleştiren Şahin, görüntüsü ile şaşırttı. 

Yüzündeki değişim ile dikkat çeken Ebru Şahin'i takipçileri oyuncu Sinem Ünsal'a benzetti.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...,

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

Oyuncu Büşra Pekin de birçok ünlü gibi estetik modasına uydu. Önce diyet ve spor ile 15 kilo veren oyuncu, ardından bıçak altına yattı.  

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Saç rengini de değiştiren Pekin, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 40 yaşındaki Büşra Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'bu sen misin?' diye sordu.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

 

16 YILDA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Tuğçe Özbudak ilk kez 2006 yılında yayınlanan 'Değirmencinin Kızı' filmi ile izleyici karşısına çıkmış, 2009 yılında ise 'Adanalı' dizisindeki Pınar rolüne hayat vermişti. 

Tuğçe Özbudak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. 

İnstagram hikayesi paylaşan oyuncunun değişen kaş şekli, uzayan çenesi, incelek yanakları ve dolgun dudakları dikkat çekti.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

 SANA NE OLDU BENSU!

Ekranların genç oyuncularından Bensu Soral'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu.31 yaşındaki Bensu Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı. Soral estetik iddialarına 'estetik yok, normalde kullanmadığım bir makyaj yapıldı. Değişiklik o yüzden' dedi. 

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Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

 ESKİ HALİNDEN ESER YOK  

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.  

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 57 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.  Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı. 

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

BESTE DE MODAYA UYDU

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

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Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

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NOLUR BANA DUA EDİN

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

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İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

MODAYI SEDA BAŞLATTI

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

 

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#Estetik Yaptıran Ünlüler#Ebru Şahin#Büşra Pekin

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