Son Mohikan Okan Bayülgen

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VAMPİRLERİ YENİ İMAJIYLA İZLEDİ



Johnny Depp’in de üyesi olduğu Hollywood Vampires geçen akşam Life Park İstanbul’da sahneye çıktı.

Grubu izlemeye gelenler arasında Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasoy da vardı. Ünlü şovmen yeni stiliyle görenleri şaşırttı.

EVET BENİM YANLIŞ GÖRMEDİNİZ

Punk modasına uyarak saçlarını Mohikan stili kestiren Okan Bayülgen, kapıda fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Arkadaşlar panik yapmayın. Evet, benim. Yanlış görmediniz” dedi ve hızlı adımlarla konser alanına yöneldi.





