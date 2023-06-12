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Son Mohikan Okan Bayülgen

Güncelleme Tarihi:

#Okan Bayülgen#Hollywood Vampires#Mohikan
Son Mohikan Okan Bayülgen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 08:46

Okan Bayülgen, Hollywood Vampires konserine gitti. Saçlarını Mohikan stili kestiren ünlü şovmeni görenler tanımakta zorlandı.

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VAMPİRLERİ YENİ İMAJIYLA İZLEDİ

Johnny Depp’in de üyesi olduğu Hollywood Vampires geçen akşam Life Park İstanbul’da sahneye çıktı.

Grubu izlemeye gelenler arasında Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasoy da vardı. Ünlü şovmen yeni stiliyle görenleri şaşırttı.

Son Mohikan Okan Bayülgen

EVET BENİM YANLIŞ GÖRMEDİNİZ

Punk modasına uyarak saçlarını Mohikan stili kestiren Okan Bayülgen, kapıda fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Arkadaşlar panik yapmayın. Evet, benim. Yanlış görmediniz” dedi ve hızlı adımlarla konser alanına yöneldi.

Son Mohikan Okan Bayülgen



 

 

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#Okan Bayülgen#Hollywood Vampires#Mohikan

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