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'Son Akşam Yemeği'nin fragmanı yayınlandı: Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz

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#Son Akşam Yemeği#Onur Tuna#Pelin Akil
Son Akşam Yemeğinin fragmanı yayınlandı: Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:38

LEVENT Onan’ın yönettiği, Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar’ın senaryosunu yazdığı ve CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği “Son Akşam Yemeği”nin fragmanı yayınlandı. :

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Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili’nin başrollerini paylaştığı film, 27 Ekim’de vizyona girecek.

Son Akşam Yemeği”nde Onur Tuna Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil ise Latife Hanım’ı canlandırıyor.

Film, 28 Ekim 1923 Pazar gecesi Mustafa Kemal Paşa’nın “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dediği Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları anlatıyor. Mutfakta, tarihi anlara tanıklık eden mutfak çalışanlarının hüzünlü olduğu kadar umut dolu 24 saati beyazperdeye yansıyor.

 

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#Son Akşam Yemeği#Onur Tuna#Pelin Akil

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