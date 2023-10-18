'Son Akşam Yemeği'nin fragmanı yayınlandı: Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz

Haberin Devamı

Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili’nin başrollerini paylaştığı film, 27 Ekim’de vizyona girecek.

“Son Akşam Yemeği”nde Onur Tuna Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil ise Latife Hanım’ı canlandırıyor.

Film, 28 Ekim 1923 Pazar gecesi Mustafa Kemal Paşa’nın “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dediği Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları anlatıyor. Mutfakta, tarihi anlara tanıklık eden mutfak çalışanlarının hüzünlü olduğu kadar umut dolu 24 saati beyazperdeye yansıyor.