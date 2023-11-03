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'Son Akşam Yemeği'nde Sezen Aksu sürprizi

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#Sezen Aksu#Son Akşam Yemeği#Mustafa Kemal Atatürk
Son Akşam Yemeğinde Sezen Aksu sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:46

CUMHURİYETİN ilanına bir gün kala Çankaya Köşkü’nde yaşananları beyazperdeye taşıyan “Son Akşam Yemeği” filminde izleyenleri Sezen Aksu sürprizi bekliyor.

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Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu ve Pelin Akil’in başrolleri paylaştığı, vizyon yolculuğunda ilk haftayı geride bırakan film konusuyla olduğu kadar müzikleriyle de beğeni topladı.

Müziklerini Mustafa Yazıcıoğlu’nun yaptığı filmde, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun iki şarkısı yer aldı.

Filmde; “Deli Kızın Türküsü” albümünden müziği Onno Tunç, düzenlemesi Uzay Heparı’ya ait olan “Tenna” şarkısı ve Sezen Aksu’nun sözlerine de imza attığı “Kutlama” eseri kullanıldı.

Filmin Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan ettiği final sahnesindeki etkileyici müzik ise projenin teaser filmlerinin müziklerinde de imzası bulunan Çağdaş Göktuna’ya ait.

 

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#Sezen Aksu#Son Akşam Yemeği#Mustafa Kemal Atatürk

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