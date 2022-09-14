Sokak ortasında tartıştılar: Bunu yayınlamasanız olmaz mı?

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DÜĞÜN TELAŞI BİZİ YORDU

MERVE Boluğur ve evlilik hazırlığındaki sevgilisi Mert Aydın dün Nişantaşı City’s çıkışı araçlarını beklerken görüntülendi. Boluğur’un telefonuna gelen bir mesaj yüzünden çiftin tartıştığı görüldü. Oyuncu, sevgilisine “O benim arkadaşım” açıklaması yaparken gazetecileri fark etti ve “Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayız” açıklamasını yaptı. Çift, “Düğününüz nasıl olacak?” sorularına ise yanıt vermedi.

YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM

A Milli Basketbol Takımı’nın Eurobasket 2022’den elenmesinin ardından yaptığı açıklamayla takım arkadaşı Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin’in hedefi olan Buğrahan Tuncer, önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

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Ebru Şahin’in ‘nankör’ diye suçladığı Tuncer, “Ben yanlış bir şey söylemedim. Bu konu hakkında söyleyecek bir şey yok” diyerek oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

YİNE ALDIM PARASINI



Eda Taşpınar Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yunanistan tatiline devam eden Taşpınar önceki gün plaj tenisi oynarken çekilen karesini sosyal medya hesabında “Yine aldım parasını” notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü yıldızın bu karesi takipçilerinden kısa sürede büyük beğeni topladı.

ADANALI İLE TANIDIK



Yeni dizisi “Şahmeran”ın çekimleri için Adana’da olan Serenay Sarıkaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Karalar, ünlü oyuncuyla çekildiği hatıra pozunu “Hepimizin Adanalı dizisiyle sevdiği sevgili Serenay kızımızı yıllar sonra Adanamızda ağırlamak mutluluk verdi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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BU KEZ KÖTÜ ADAMI OYNAYACAĞIM

Hakan Bilgin önceki gece Bebek’te motosikleti üzerinde görüntülendi.

Arkadaşlarıyla yemek yediğini söyleyen oyuncu, yeni projeleri hakkında konuştu: “Tiyatro oyunlarımız devam ediyor. ‘Çakallarla Dans’ 6 Aralık’ta vizyona girecek. Bir televizyon projemiz olacak. Bu sefer kötü bir adamı oynayacağım.” (Sayit DURMAZ)

ORKESTRAMI ÖZLEMİŞİM

Bülent Ersoy önceki akşam Bebek Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi.

Sanatçı, “İzmir Fuarı’nda konser verdik. Orkestramızla birlikte sahne almak çok güzeldi. Onları çok özlemişim” dedi. (Sayit DURMAZ)

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YOK ÖYLE BİR ŞEY

Şevval Şahin önceki gün Etiler Akmerkez’deydi.

Şahin, köpeği ve arkadaşıyla mağazaları gezerken görüntülendi. Şahin, gazetecilerin sorularına “Ne zaman konuşsam yanlış şeyler yazılıyor” demekle yetindi. Ünlü model, erkek arkadaşı Murat Kazancıoğlu’nun ailesinden ilişkilerine dair onay çıkmadığına dair haberlere “Yok öyle bir şey” açıklamasını yaptı. (Deniz BOY)