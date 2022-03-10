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Sinema yazarı ve eleştirmeni Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

#Murat Özer#Sinema Yazarları Derneği#Sinema
Sinema yazarı ve eleştirmeni Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

SİNEMA yazarı ve eleştirmeni Murat Özer (56), memleketi Adapazarı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sinema dünyasından çok sayıda yazar ve eleştirmen katıldı.

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Yaklaşık 2 yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, dün İstanbul'daki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Bugün memleketi Adapazarı’na getirilen Murat Özer’in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sinema yazarı ve eleştirmeni Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı


YOĞUN KATILIM
Cenazeye Sinema Yazarları Derneği Başkanı Okan Arpaç, Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Vardan ve Bahar Çuhadar, köşe yazarları Olkan Özyurt ve Esin Küçüktepepınar, sinema yazar ve eleştirmenleri Tunca Arslan, Mehmet Açar, Murat Erşahin, Berke Göl, Burçin Yalçın, Şenay Aydemir, Murat Emir Eren, Talip Ertürk, Senem Aytaç, Senem Erdine, Cem Altınsaray, Ali Ulvi Uyanık, Erkan Aktuğ ve yönetmen Fırat Yücel katıldı. 

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#Murat Özer#Sinema Yazarları Derneği#Sinema

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