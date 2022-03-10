Sinema yazarı ve eleştirmeni Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Yaklaşık 2 yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, dün İstanbul'daki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Bugün memleketi Adapazarı’na getirilen Murat Özer’in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Gözden Kaçmasın Sinema yazarlığının uçbeylerindendi Haberi görüntüle