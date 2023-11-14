Sinem Kobal: Kızlarımla birlikte çok şey öğreniyorum

Haberin Devamı

2016’da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu’yla evlenen, 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği çocuklarını kucağına alan ünlü oyuncu, ekranlara dönmeye hazırlandığını açıkladı:

“Çok istekliyim. Heyecanlandığım, emek verdiğim şeyler de var. Biraz daha şekillendiğinde yeni hikâyeler anlatmaya başlayacağım.”

ki çocuklu hayatı hakkında konuşan Kobal, “Hayatım dolu dolu geçiyor. Her gün aile olmanın tecrübesine ve heyecanına gözümü açıyorum. Kendime zaman ayırıyorum, kızlarımla birlikte çok şey öğreniyorum. Her gün sürprizli yeni bir macera diyebilirim” dedi.

Oyuncu, kızlarını sosyal medyadan uzak tutma kararı aldıklarını da söyledi: “Onların sosyal medyadan uzak olması tercihimiz. Zor oluyor ama mümkün olduğunca kendi elimizde olan tüm tercihlerde bunu sağlıyoruz.”

Haberin Devamı

Eleanor Roosevelt’i oynamak isterdim

Sinem Kobal dergideki röportajında hayalindeki rolü de açıkladı: “Eleanor Roosevelt’in hayatını canlandırmayı çok isterdim. Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi’ni Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunan ve kabul edilmesini sağlayan dünyanın ilk first lady’si. En sevdiğim sözlerinden biri şu: Küçük insanlar kişileri, orta halliler olayları, büyük insanlar ise fikirleri konuşur.”