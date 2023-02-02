Sinan Özen: Playback yapmaktan utanıyorum

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Son single’ı “Suç Mahallini” ile adından söz ettiren Sinan Özen, sözü Hakkı Yalçın’a, müziği Farrukh Satimov’a ait şarkıya gelen yorumlardan memnun olduğunu söyledi.

Şarkının klibinde tek başına oynayan Özen, son 5 yıldır kliplerinde yalnız olduğunu dile getirdi: “Dinleyen insanın şarkıda kendi hikâyesini yaşamasını istiyorum. Ona bir dizi sunmak istemiyorum.”

40 yıllık sanat hayatına 22 single ve 18 albüm sığdıran Sinan Özen, “Bu eserlerin hepsinde yaşanmışlık var. Şarkılarımda her zaman bir hikâye olsun istiyorum. Dinleyen de kendinden bir şey yakalasın” diye konuştu.

YOUTUBE RAKAMLARI GERÇEK DEĞİL

Sinan Özen, YouTube tıklanmalarıyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu: “Sokağa çıktığınızda insanlar ‘Dün akşam sizi izledik, çok güzeldi’ diyorsa, başka bir şeye bakmaya gerek yok. Algı yaratmak adına birtakım manipülasyonlar yapılıyor. İyi işin sokakta her zaman karşılığı vardır. YouTube’daki rakamlar gerçek değil. Ben şarkıya ve totale bakarım. Bugüne kadar yaptığımız single’larda çok güzel çizgide gidiyoruz. Bundan son derece memnunum.”

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GENÇLERE ŞARTLI DESTEK

Sinan Müzik Üretim adlı yapım şirketiyle genç sanatçılara da destek veren sanatçı, “Ben o sıkıntıları, zorlukları yaşadım. Bir nebze de olsa gençlere faydam olursa ne mutlu bana. Fakat bir şart koşuyorum. ‘Şöhret mi olmak istiyorsun, sanatçı mı olmak istiyorsun’ diye soruyorum.

Bu çok önemli bir şey. Şöhreti istediğini hissettiğim kişiyle çalışmıyorum. Koşulum şu; kendisi ya söz yazacak, ya beste üretecek, ya bir enstrüman çalacak. Onun dışında bana gelmeyin diyorum” şeklinde konuştu.

HOCALARIM GÖRSE DÖVERDİ

Sinan Özen, Kırgızistan’da playback müziğin yasaklanması hakkında da konuştu:

“İnsanoğlusun, sesin her gün iyi olmayabilir, hasta olabilirsin, playback yapılabilir. Büyük stadyumlarda konserlerde de ses sisteminde sıkıntılar yaşanabiliyor.

Yalnız ne olursa olsun ben playback yapamıyorum. Açıkçası utanıyorum. Konservatuvardaki hocalarımız görse bizi döverdi, ‘Seni bu günler için mi yetiştirdik?’ derlerdi. Sesim çıktığınca canlı okumayı tercih ediyorum. Dinleyenin de playback’ten keyif aldığını zannetmiyorum.”

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Kızım bana Allah’ın bir ödülü

Sinan Özen, serebral palsi hastası 3 yaşındaki kızı Neva’nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Kızım zor dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem daha var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Kızım bana Allah’ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana, o bir yana. Dualarınızı bekliyorum.”