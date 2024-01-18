Sinan Akçıl: Hande Yener ile bir zamanların Sezen ve Onno’suyduk

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SİNAN Akçıl, Kral Müzik’in YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu oldu. Akçıl, “Yeniden çalışsak güzel olur dediğin bir şarkıcı var mı?” sorusuna ‘Hande Yener’ yanıtını verdi:

“Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatta hem de iş hayatında 2.5 yıl kadar beraberliğimiz oldu. Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra bile kimse kimsenin arkasından konuşmamıştır. Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hâlâ değerini bulmaya devam ediyor. Tekrar yan yana gelirsek aynı enerji ve tutku olur mu bilmiyorum ama Hande’yle bir zamanların Sezen ve Onno’suyduk. Hem sesini hem de karakterini severim.”



‘BRAD TATLISES’



Akçıl, “Hiç terk edildin mi?” sorusu üzerine bir itirafta bulundu: “Bir kere çok ünlü bir isim tarafından terk edildim. İlişkiden korktu ve baştan topa girmekten kaçtı.” İlişkilerinde “maço” olduğunu söyleyen Akçıl, “Brad Tatlıses diyebilirsin, öyle bir karışım” dedi. Akçıl, sevgililerinin kıyafetine karıştığını da açıkladı: “Ne yapalım, kıroysak kıroyuz.”