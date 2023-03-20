Sıla'dan duygulandıran konser

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Sıla önceki akşam Ankara Congresium’da sahne aldı. Tüm geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İhtiyaç Haritası iş birliği ile yürüttüğü “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına bağışlanacak konserin biletleri günler öncesinden tükendi.

Sanatçıyı, yaklaşık 2 bin 800 kişi izledi. Sıla, konserin başında özel bir konuşma yaptı.

Seyirciler konuşmayı dinlerken duygulanıp gözyaşlarına hâkim olamadı. Sıla, konsere çok zor hazırlandığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

HAYATIN YÜKÜNÜ BİRLİKTE KALDIRALIM

“Normalleşmeye çalışıyoruz ama kolay olamayacak. Sizler gibi biz de ne yapacağımızı bilmez halde buradayız. Utancımız o kadar büyük ki... Nasıl kapatırız da bilmiyorum. Çok derin bir kederle uyandık 6 Şubat’a. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çok üzüldük, duygular arasında gittik geldik. O yüzden destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hiç aklınız kalmasın, yardımlarınızın hepsi bizden geçerek sahiplerine ulaşacak. Keder çok büyük olunca insan konuşmakta zorluk çekiyor. Her konserde söylediğim gibi burada sadece eğlence için bir arada değiliz. Duyguları paylaşmak, omuz omuza, yan yana, can cana olmak, hayatın yükünü birlikte kaldırmak, hayatın neşesine paydaşlık etmek için beraberiz.”

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İHTİYACIMIZ OLAN UMUT

Sıla, dinleyicisi için özel bir repertuvar hazırladığını söyledi ve ekledi: “En çok ihtiyaç duyduğumuz şey umut. Bu yüzden konsere farklı bir repertuvar hazırladım. Dinlerken siz de rahat olun. Suçluluk duygusunu birlikte dağıtalım.”