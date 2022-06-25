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Sıla Times Meydanı'nda

#Sıla#Aşkın Nur Yengi#Rafet El Roman
Sıla Times Meydanında

SILA, Spotify Equal müzik programı kapsamında New York Times Meydanı’ndaki dev dijital ekranda yer aldı.

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Spotify’nin müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği Equal Müzik Programı’nın bu ayki konuğu olan ünlü şarkıcı mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu ay Equal Türkiye elçiliğini ben devralmış bulunmaktayım. Her daim özgür düşüncenin yanında yer aldım. İlham veren, cesur, üretken, hür ruhlu tüm kadınlara selam olsun.”

Sıla Times Meydanında

 

21 şehir 47 konser

Gökhan Türkmen, “Mahşer” ve “Herkes Yolunda” şarkılarının ardından çıktığı Türkiye turnesine devam ediyor.

Sıla Times Meydanında


21 şehirde toplam 47 konser vermeyi planlayan şarkıcı, bu akşam İstanbul Dorock XL Fitaş Sahnesi’nde olacak. Turne farklı şehirlerdeki konserlerle devam edecek.

İmdat çağrısı

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Hadise, rap’çi Murda ile hazırladığı “İmdat” adlı yeni şarkısının duyurusunu bu kareyle yaptı.

Sıla Times Meydanında


Şarkıcının Instagram paylaşımına beğeni yağdı. “İmdat”, 1 Temmuz’da dijital platformlarda yayınlanacak.

Şarkıcı oldu

Oyuncu Türkü Turan, ilk single’ı “Tamam” ile sevenlerine sürpriz yaptı.

Sıla Times Meydanında

Turan’ın sözlerine de imza attığı, bestesi Samet Evci’ye ait şarkı, KerkiSolfej Records tarafından yayınlandı. Şarkının klibini Buğra Alkıroğlu çekti.

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#Sıla#Aşkın Nur Yengi#Rafet El Roman

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