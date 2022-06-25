Sıla Times Meydanı'nda

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Spotify’nin müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği Equal Müzik Programı’nın bu ayki konuğu olan ünlü şarkıcı mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu ay Equal Türkiye elçiliğini ben devralmış bulunmaktayım. Her daim özgür düşüncenin yanında yer aldım. İlham veren, cesur, üretken, hür ruhlu tüm kadınlara selam olsun.”

21 şehir 47 konser

Gökhan Türkmen, “Mahşer” ve “Herkes Yolunda” şarkılarının ardından çıktığı Türkiye turnesine devam ediyor.





21 şehirde toplam 47 konser vermeyi planlayan şarkıcı, bu akşam İstanbul Dorock XL Fitaş Sahnesi’nde olacak. Turne farklı şehirlerdeki konserlerle devam edecek.

İmdat çağrısı

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Hadise, rap’çi Murda ile hazırladığı “İmdat” adlı yeni şarkısının duyurusunu bu kareyle yaptı.

Şarkıcının Instagram paylaşımına beğeni yağdı. “İmdat”, 1 Temmuz’da dijital platformlarda yayınlanacak.

Şarkıcı oldu

Oyuncu Türkü Turan, ilk single’ı “Tamam” ile sevenlerine sürpriz yaptı.

Turan’ın sözlerine de imza attığı, bestesi Samet Evci’ye ait şarkı, KerkiSolfej Records tarafından yayınlandı. Şarkının klibini Buğra Alkıroğlu çekti.