Sıla Times Meydanı'nda

Spotify’nin müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği Equal Müzik Programı’nın bu ayki konuğu olan ünlü şarkıcı mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu ay Equal Türkiye elçiliğini ben devralmış bulunmaktayım. Her daim özgür düşüncenin yanında yer aldım. İlham veren, cesur, üretken, hür ruhlu tüm kadınlara selam olsun.”
21 şehir 47 konser
Gökhan Türkmen, “Mahşer” ve “Herkes Yolunda” şarkılarının ardından çıktığı Türkiye turnesine devam ediyor.
İmdat çağrısı
Hadise, rap’çi Murda ile hazırladığı “İmdat” adlı yeni şarkısının duyurusunu bu kareyle yaptı.
Şarkıcı oldu
Oyuncu Türkü Turan, ilk single’ı “Tamam” ile sevenlerine sürpriz yaptı.
Turan’ın sözlerine de imza attığı, bestesi Samet Evci’ye ait şarkı, KerkiSolfej Records tarafından yayınlandı. Şarkının klibini Buğra Alkıroğlu çekti.