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Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti

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#Sıla Gençoğlu#Sıla#Şükrü Gençoğlu
Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 13:18

Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti. Şükrü Gençoğlu yarın İzmir, Alsancak Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi devam ediyordu.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gençoğlu, hayatını kaybetti. Ailesine bağlılığıyla bilinen Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun en büyük destekçisi anne ve babasıydı...

Şükrü Gençoğlu yarın İzmir-Alsancak Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.

Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazmıştı.

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Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti


 

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#Sıla Gençoğlu#Sıla#Şükrü Gençoğlu

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