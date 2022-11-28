Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti

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Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi devam ediyordu.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gençoğlu, hayatını kaybetti. Ailesine bağlılığıyla bilinen Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu 'nun en büyük destekçisi anne ve babasıydı...

Şükrü Gençoğlu yarın İzmir-Alsancak Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.

Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazmıştı.

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