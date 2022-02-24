Sıkıntıdan girdi 50 milyon seyredildi! Rabia Tunçbilek'in kariyer yolculuğu...

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Tik Tok’ta videoları 50 milyondan fazla izlenerek dikkatleri üzerine çeken Tunçbilek, “Pandemi döneminde sıkıntıdan kullandım sosyal medyayı, ama sonra büyük etkileşim alınca şimdi neredeyse her anımı sosyal medyada geçiriyorum” diye konuştu.

Genç şarkıcı, İpek Açar’la birlikte İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde düet yaparak keyifli anlara imza attı.

Rabia Tunçbilek kimdir?

Rabia Tunçbilek, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Rabia Tunçbilek, 12 yaşından bu yana müzikle ilgilenmekte.