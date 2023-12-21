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Ali Atay'dan Hazal Kaya'nın tütsüsüne isyan!

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#Hazal Kaya#Ali Atay#İzzet Antebi
Ali Ataydan Hazal Kayanın tütsüsüne isyan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 09:30

Hazal Kaya ve Ali Atay önceki gece Etiler’deki Sarıhan adlı restoranda görüntülendi.

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Daha önce nazardan korunmak için ada çayı yaktığını ve sirkeyle yıkandığını açıklayan Hazal Kaya, “Hastalıktan yeni çıkıyorum. Ada çayları yakıyorum” diyerek güldü.

Eşinin bu takıntılarından şikâyetçi olup olmadığı sorulan Ali Atay ise “Şikâyet çok, hangisi? Temizlik konusu, totem gibi. Biz gidelim artık” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Ali Ataydan Hazal Kayanın tütsüsüne isyan

Yapmayın ya!

İzzet Antebi önceki gece yanında bir kadınla Etiler’deki Sarıhan adlı restorana girerken görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlere “Yapmayın ya!” diyerek sitem eden işadamı, arkadaşından uzaklaşarak mekâna tek başına girdi. Genç kadın da arkasından onu takip etti. (Sayit DURMAZ)

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Ali Ataydan Hazal Kayanın tütsüsüne isyan

İlk uçak yolculuğu

Aslı Enver, Berkin Gökbudak’la evliliğinden olan kızı Elay’la ilk kez uçak yolculuğu yaptı. Enver, pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğraflara “Mini mini bir kuş” notunu düştü. Gökbudak da eşi ve kızının karelerine kayıtsız kalamadı ve “Benim güzel kızlarım” yorumunu yaptı.

Ali Ataydan Hazal Kayanın tütsüsüne isyan

Aşk doludizgin

Aşklarını Kelebek’in ortaya çıkardığı Merve Dizdar ve Cihan Ayger’den yeni bir fotoğraf geldi. Dizdar, sevgilisiyle çektirdiği bu kareyi Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Ali Ataydan Hazal Kayanın tütsüsüne isyan

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#Hazal Kaya#Ali Atay#İzzet Antebi

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