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Sibel Can'ın tatil kaçamağı

#Sibel Can#Yunanistan#Harbiye Konseri
Sibel Canın tatil kaçamağı

Sibel Can, 6 Haziran’da vereceği Harbiye konseri öncesi enerji toplamak için Yunanistan’ın Simi Adası’na gitti.

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Bu sezon hem Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” adlı programla ekran karşısına çıkan hem de yoğun bir konser programı olan Sibel Can, kısa bir tatil kaçamağı yaptı. Ünlü sanatçı, 6 Haziran’da vereceği Harbiye konseri öncesi enerji toplamak için Yunanistan’a gitti.

Sibel Canın tatil kaçamağı

Simi Adası’nda tatil yapan ünlü sanatçı, fit haliyle dikkat çekti. Adanın Kali Strata adlı meşhur taş merdivenlerinde poz veren Can bu kareleri Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. Can’ın bu kareleri kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Sibel Canın tatil kaçamağı

 

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#Sibel Can#Yunanistan#Harbiye Konseri

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