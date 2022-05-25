Sibel Can'ın tatil kaçamağı

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Bu sezon hem Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” adlı programla ekran karşısına çıkan hem de yoğun bir konser programı olan Sibel Can, kısa bir tatil kaçamağı yaptı. Ünlü sanatçı, 6 Haziran’da vereceği Harbiye konseri öncesi enerji toplamak için Yunanistan’a gitti.

Simi Adası’nda tatil yapan ünlü sanatçı, fit haliyle dikkat çekti. Adanın Kali Strata adlı meşhur taş merdivenlerinde poz veren Can bu kareleri Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. Can’ın bu kareleri kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni aldı.